Suri vychovávám tak, jak mě vychovávala moje matka, říká Holmesová

Tom Cruise se s dcerou viděl naposledy před několika lety. Katie je na jednu stranu zklamaná, ale zároveň je ráda, že slavný otec dceru nezásobuje řečmi o scientologické církvi, ve které už léta je a kterou Katie neuznává.

Jak sám herec říká, na výchovu dcery nemá téměř žádný vliv, tudíž nemá ani tušení, jakým směrem se vlastně Suri chce v budoucnu vydat.

Zatím se u ní neprojevují ani herecké sklony, které by mohla zdědit po obou rodičích. A na otázku, zda bude jednou herečkou, Cruise odpověděl velmi kulantně.

„Nikdy nevíte, nikdy nemáte tušení,“ sdělil pro noviny Sydney Morning Herald.

Vzápětí nezapomněl opomenout, že ho stále zajímá hlavně natáčení. „Miluji to. Pro mě to znamená absolutně všechno. Dělal jsem to celý svůj život a chci to dělat pořád,“ dodal.

O dceru se tak stará výhradně Katie Holmesová. „Vychovávám ji přesně tak, jak mě vychovávala moje matka. Vyrostla jsem v milující rodině, která měla jasně stanovená pravidla. Jsem ráda, že je i Suri obklopena mou rodinou, že vidí, jak je rodina důležitá. Jsem vděčná za to, že jsem mohla porodit dítě a stát se matkou. Všechno, co zažívám, je pro mě krásné,“ sdělila herečka pro magazín Town &Country.

„Suri je velmi samostatná dívka. Cítím, že na mně přestává být závislá a roste z ní sebevědomé děvče. Chtěla bych po jejím boku stát celý život, ale je mi jasné, že mi za pár let vylétne z hnízda. Bude to pro mě těžké a smutné, ale to je život,“ dodala.

Katie Holmesová a Tom Cruise se rozvedli v roce 2012: