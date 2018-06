Tom Cruise bude mít Suri na Vánoce doma, svátky stráví se svými dětmi

"Naplánovali jsme si na Vánoce spoustu výjimečných věcí. Všichni budeme spolu. A já se na to moc těším," řekl Cruise s tím, že svátky stráví s dvacetiletou Isabellou, sedmnáctiletým Connorem a šestiletou Suri.

Právě nejmladší z jeho potomků měl herec i na svátek Díkuvzdání. Dlouho se spekulovalo, že Vánoce proto bude trávit s matkou Katie Holmesovou a její rodinou.

Cruise se se svými plány pochlubil na filmové premiéře v Londýně, kde od srpna žije a natáčí nový film All You Need Is Kill.

"Pracujeme sedm dní v týdnu. Ale mně to moc vyhovuje. Nezabere mi to veškerý čas, ale mám teď fakt dost napilno a mně se to tak líbí," dodal padesátiletý herec.