Cruise se poprvé od rozchodu setkal s dcerou, Holmesová u toho nebyla

12:01 , aktualizováno 12:01

Tom Cruise přiletěl z natáčení svého nového filmu do New Yorku, aby se viděl se svou dcerou Suri, která se tam po rozchodu rodičů odstěhovala s matkou. Šestiletá holčička svého otce objímala, když ji nesl do hotelu. Holmesová se s Cruisem nesešla.