Tom Cruise se rozešel s Penélope Cruzovou

Podle zpráv v tisku bylo příčinou rozchodu to, že Cruise udržoval přátelské vztahy s bývalou manželkou Nicole Kidmanovou a že jeho chování se daly vytknout jisté chyby.

Cruise například opustil Penélope na Vánoce, které strávil společně s Nicole a s dětmi. Poté ji nevzal na slavnostní udílení Oscarů a pro svoji neúčast si vymyslel banální omluvu. Skutečný povyk ale prý nastal poté, co herec po otázce "Milujete

Penélope?" zrudl, něco zabrebtal a nakonec se odpovědi vyhnul. Která snoubenka by to tolerovala?

Penélope to nakonec unavilo a v slzách se vrátila do Španělska, aby se nechala utěšovat rodiči. Cruise mezitím zrušil datum svatby a vrátil se do své rezidence v Los Angeles.

Pro hollywoodského herce je to už třetí velké milostné zklamání. V roce 1987 se Cruise oženil s Mimi Rogersovou, s níž se rozvedl o tři roky později. V roce 1990 si vzal kolegyni Nicole Kidmanovou, kterou opustil loni právě kvůli Penélope. Ani

té se však nepodařilo získat Cruisovo srdce natrvalo. Že by to byla "Mission: Impossible?"