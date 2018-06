Tom Cruise se oženil s Katie Holmesovou

Kromě nesčetných celebrit byly na svatbě také obě Cruisovy děti, které adoptoval za svého předešlého manželství s Nicole Kidmanovou - dcera Isabella a syn Connor. Nechyběla ani sedmiměsíční dcera snoubenců Suri.

Pozváni byli mimo jiné Jennifer Lopezová, Richard Gere, Jim Carrey, Brooke Shieldsová, Will Smith i britský pár David a Victoria Beckhamovi. Z italských osobností byl přítomen především tenorista Andrea Bocelli, který svatebčanům zazpíval.

Oba svatebčany oblékl slavný italský návrhář Giorgio Armani. Nevěsta měla šaty bez ramínek v barvě slonoviny s vlečkou ozdobenou krajkami a křišťálovými krůpějemi od Swarovského. Ani to, co oblékla pod svou róbu, nebyly jen tak ledajaké obnošené hadříky. Nevěsta si pár dní před svatbou zaskočila do butiku La Bra Lingerie a utratila tam více než 3000 dolarů (přes 65 000 korun) za krajkové spodní prádlo.

Za přípravu obřadu a hostiny utratili novomanželé kolem čtyř milionů eur, jen pronájem středověkého hradu stál 1,5 milionu eur. Bezpečnost svatebčanů střežily stovky policistů, včetně elitních střelců rozmístěných na hradbách.

Jak ale média připomínala, scientologická svatba nemá právní platnost. Cruisův mluvčí Arnold Robinson nicméně v odpověď na otázku, zda uzavřeli občanský sňatek, řekl, že byly učiněny požadované kroky, aby manželství bylo legální.

Čtyřiačtyřicetiletý Cruise a o sedmnáct let mladší Holmesová jsou zasnoubeni od června 2005. Letos v dubnu se jim narodila dcera Suri. Holmesová se vdala poprvé, pro amerického herce to je už třetí svatba - tři roky byl manželem americké herečky Mimi Rogersové a deset let Australanky Nicole Kidmanové. Před Holmesovou měl ještě románek se španělskou herečkou Penelope Cruzovou.