Tom Cruise se diví vlastní popularitě

"Kdybyste mi ostatně po filmu Top Gun řekli, že budu ve čtyřiceti ještě vůbec točit, byl bych šťastný jako blecha!" tvrdí herec, který nejenže má stále statisíce fanynek, ale navíc v poslední době zase stoupá vzhůru na žebříčcích popularity.Přesto říká skromně: "Na tom nezáleží, to není žádné mistrovství světa, kde se soutěží o titul. Je fakt, že někteří by mi opravdu titul nejspíš dali, já se nicméně necítím na to, že bych si ho zasloužil. Jsem samozřejmě velmi šťastný, že mám takové úžasné možnosti. Ale rozhodně se nekroutím před zrcadlem a nevykřikuji - jsem jednička!"