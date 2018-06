Cruise je 25 let u scientologů, vytvořili mu nahé „Turínské plátno“

Plátno je dlouhé přes čtyři metry a je na něm otisk hercova těla s křížem položeným na hrudi. Oficiálně by mělo být představeno 8. srpna na sjezdu církve na Floridě. Tom Cruise bude mít také pamětní mince se svým profilem.

Představitelé scientologické církve ovšem vydali prohlášení, že si výrobu plátna ani mince neobjednali.

„Myslím si, že scientologická církev je mistrem reklamy. Je to poděkování za hercův 25letý závazek scientologii. Nedokázal vydržet ve třech různých manželstvích, takže když zůstal tak dlouho věrný jí, musí to být dost důležité,“ cituje Daniela Edwardse list New York Times.

„Jsem jen nádeník. Byl jsem požádán, abych vytvořil tyto kousky, ale čekám ještě potvrzení z další strany, i když už si nejsem jistý, že se to někdy opravdu stane. Vždycky jsem předpokládal, že existuje souvislost mezi církví a těmi, kteří mě výrobou pověřili.“

Americký sochař se v minulosti proslavil dalšími kontroverzními díly. Vytvořil například bustu Hillary Clintonové s odhaleným poprsím nebo sochu rodící Britney Spears (více zde).

Tom Cruise byl třikrát ženatý. Poprvé se oženil v roce 1987 s Mimi Rogersovou. Vydrželi spolu tři roky.

Tom Cruise a Mimi Rogersová S Nicole Kidmanovou Tom Cruise a Katie Holmesová

Jeho druhou manželkou byla Nicole Kidmanová. Vzali se v roce 1990, když herečce bylo 23 let. Později řekla, že byla na vdávání moc mladá. Rozvedli se v roce 2001.

Katie Holmesovou si vzal v roce 2006 na zámku v Itálii, kde je oddával kněz scientologické církve. Odloučení oznámili v červnu 2012 a rozvod proběhl v tichosti a na hollywoodské poměry relativně rychle. Šestiletá dcera Suri zůstala s matkou, ale Cruise ji může kdykoliv navštěvovat. Herec v roce 2013 přiznal, že scientologie hrála v jeho rozvodu roli (více zde).