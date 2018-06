Je to nádherné náboženství, říká Tom Cruise o scientologii

„Neuvěřitelně mi to pomohlo v životě. Jsem scientologem skoro 30 let. Bez toho bych nebyl tam, kde jsem. Takže je to nádherné náboženství. Jsem neuvěřitelně hrdý,“ řekl herec na premiéře snímku Jack Reacher: Nevracej se, když se ho zeptali na jeho názor ohledně dokumentu Louise Therouxe My Scientology Movie, který nevykresluje sektu v příznivém světle.

Cruise nedá na scientologii dopustit. Už dříve prohlásil, že mu metody vyvinuté L. Ronem Hubbardem, který byl před založením scientologie spisovatel sci-fi, pomohly překonat dyslexii.

„Myslím, že je to výsada, když se někdo může nazývat scientologem, musíte si to taky zasloužit. Být scientologem znamená, že když jedete okolo nehody, tak se nechováte jako všichni ostatní, ale víte, že musíte něco udělat, protože jste jediný, kdo může pomoci. Jsme ti, kteří dostanou lidi z drog, jsme ti, kdo pomohou mysli, jsme ti, kteří zlepší současný stav. Můžeme napravit kriminálníky. Jsme tu, abychom lidem pomohli, a já jsem tomu absolutně a naprosto oddaný,“ říkal herec na začátku videa, které podle všeho sloužilo pro rekrutování nových „duší“ a bylo natočeno v roce 2004.

Cruise se stal členem sekty, která sama sebe označuje za církev, v roce 1986. Přivedla ho do ní herečka Mimi Rogersová (60), kterou si pak v roce 1987 vzal. Rozvedli se o tři roky později.

Cruise se pak oženil s Nicole Kidmanovou (49), s níž adoptoval dceru a syna, kteří se také stali scientology. Manželé se rozvedli v roce 2001.

Třetí manželkou herce byla Katie Holmesová (37), kterou si vzal v roce 2006 a s níž má dceru Suri (10). Od jejich rozvodu v roce 2012 se s dcerou vídá jen zřídka a naposledy spolu byli před třemi lety. V roce 2013 potvrdil, že Suri už není členkou scientologie (více zde).