Tom Cruise se zamiloval do své asistentky, prý plánuje i svatbu

Emily Thomasové je 22 let a s Tomem Cruisem cestuje po celém světě coby jeho asistentka. Vzhledem trochu připomíná jeho bývalou ženu a to možná vzbudilo spekulace o jejich vztahu, který ani jeden z nich dosud nepotvrdil.

Podle časopisu Star je však Cruise do mladé Britky skutečně zamilovaný a dokonce si ji plánuje vzít za manželku. „Tom k Emily zahořel láskou a ona cítí totéž. Mezi jeho nejbližšími je i šeptanda, že ji brzy požádá o ruku,“ řekl zdroj časopisu Star. Hercův mluvčí ovšem tuto zprávu odmítl komentovat.

Cruise najal Thomasovou jako asistentku loni pro natáčení filmu Mission Impossible – Národ grázlů. Pak s ní spolupráci prodloužil i na další projekty. V listopadu přinesl list UsWeekly spekulace o jejich vztahu, protože flirtování si prý všimli všichni členové štábu.

Letos spolu pracují na filmu Mena, kde Tom Cruise hraje pilota, který pašuje drogy a zároveň je informátorem CIA. Film přijde do kin až v roce 2017. Thomasová jde však s Cruisem i do dalšího natáčení Mission Impossible, které bude zpočátku probíhat v Maroku. Tam by podle časopisu Star mohla přijít ona žádost o ruku.