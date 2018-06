Cruise: Scientologie hrála roli v mém rozvodu, Suri už v církvi není

Tom Cruise žádá od vydavatelství 50 milionů dolarů za nepravdivý článek. Vypověděl, že svou dceru po rozvodu s manželkou Katie Holmesovou neviděl skutečně 100 dní. Nebylo to však proto, že by s dcerou být nechtěl. Prostě mu to znemožnily pracovní povinnosti.

Cruise v té době natáčel v Londýně, zatímco Suri byla s matkou v New Yorku, denně však své dceři telefonoval. Nemohl přijet ani na první školní den a dokonce ani později v říjnu, když návštěvu navrhovala Holmesová.

"Věci se mění a přistupuje se na různé dohody jako u každého rozvodu, kde potřebujete sladit rozvrhy. Určitě to neznamená, že jsem opustil svou dceru," řekl Cruise.

Dcera Toma Cruise a Katie Holmesové Suri nezapře, že je z herecké rodiny. Tom Cruise s dcerou Suri v Disneylandu

Během slyšení musel Cruise odpovídat i na otázky kolem scientologie. Připustil, že jeho církev byla jedním z důvodů krachu manželství s Katie Holmesovou. "Byla to jedna z věcí, ale je tam mnoho dalších aspektů vedoucích k rozvodu," řekl.

Prozradil také, že dcera Suri už není praktikující scientoložka, ale otázka, zda se Holmesová snažila Suri od této církve ochránit, ho rozčílila. "Není třeba chránit mou dceru před mou církví," řekl herec.

Rodiče Holmesové jsou však katolíci a už v minulosti vyjádřili obavu, co tato církev způsobí jejich vnučce (více čtěte zde).