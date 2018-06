Cruise chce od časopisu miliony za pomluvu, že se vykašlal na dceru

Toma Cruise nadzdvihla věta: "Suri v slzách: Opuštěna svým otcem.“ Časopis v článku rozebírá rozpad Cruisova manželství s Katie Holmesovou a tvrdí, že po rozvodu, po němž Suri zůstala s mámou, přestal herec o šestiletou dceru jevit zájem.

"Když se tito nechutní pisálci snaží vydělat peníze odpornými výmysly o jeho vztahu s vlastním dítětem, tak je jasné, že se bude soudit," uvedl právník Bert Fields zastupující Cruise.

Slavný herec to prý rozhodně nedělá pro peníze. "Tom peníze bez pochyby věnuje charitě. Jako to dělá vždy,“ dodal právník.

Tom Cruise s dcerou Suri v Disneylandu Tom Cruise a jeho dcera Suri (12. června 2012)

Cruise by měl s žalobou uspět, protože od rozchodu s Holmesovou se snaží s dcerou být, jak je to jen možné. Komplikuje mu to fakt, že se s matkou přestěhovala do New Yorku, zatímco on bydlí v Los Angeles. Chce si ale v blízkosti dcery koupit další byt a jezdit tam, kdykoli mu pracovní povinnosti dovolí.

"Tom Suri hrozně moc miluje, stejně jako své další dvě děti. Tom je rodinný typ, oddaný svým dětem. Jsou středem jeho vesmíru," řekl deníku Daily Mail Cruisův právník Bert Fields.

VIDEO: Manželství Toma Cruise a Katie Holmsové dlouho nevydrželo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu