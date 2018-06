Padesátník Tom Cruise o plastikách: Žádnou nemám a ani mít nebudu

Cruise zazářil v roce 1986 ve filmu Top Gun a jeho kariéra pak prudce stoupala vzhůru. Přestože se ve světě showbyznysu pohybuje už více než 25 let a brzy oslaví abrahámoviny, pořád vypadá jako mladík. Nikdy ale prý, ve snaze vrátit čas, nevyužil služeb plastických chirurgů.

"Nemám plastiku a ani bych na ni nešel," řekl Cruise pro magazín Playboy s tím, že nemá ani recept na mládí. "Upřímně, netuším, čím to je. Pracuji. Pořád jsem s rodinou. Trénuji, vydržím bez spánku. Prostě se snažím."

Herec je už pět let ženatý s Katie Holmesovou, se kterou má šestiletou dceru Suri. Cruise prohlásil, že je velký romantik a do své manželky je stále zamilovaný.

"Je to mimořádná osobnost, a pokud byste s ní strávili pět minut, viděli byste to. Je zábavná a okouzlující, a když vejde do místnosti, hned se cítím lépe. Jsem romantik. Rád uvařím romantickou večeři a ona si to užívá," prozradil herec, který je asi nejznámějším stoupencem scientologie.

"Respektuji to, v co věří ostatní lidé. Já osobně věřím, že je to o hledání toho, jak můžu dělat věci lépe. Ať už je to být lepším člověkem či otcem nebo najít způsoby, jak se zdokonalit. Lidé se musí rozhodnout, co je pro ně pravdivé a skutečné. Já jsem šťastný v životě, co mám," dodal.