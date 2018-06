Tom Cruise může v klidu chrápat, pořídil si speciální ložnici

Herec Tom Cruise i jeho manželka Katie Holmesová můžou klidně spát a to doslova. Krátce po svatbě se objevily informace, že mají oddělené ložnice. Nebyla za tím ale krize ve vztahu, nýbrž chrápání herce.

Novomanželé Tom Cruise a Katie Holmesová pózují po obřadu (18.11.2006)

Cruise teď však investoval do zvukotěsné ložnice, kde může klidně chrápat. Ve své honosné vile v Beverly Hills si nechal předělat jednu místnost, která je ale blízko ložnice jeho manželky a pokoje dcery Suri.

"Je to tam velmi malé, komfortní a tmavé, možná to je bývalý dětský pokoj," řekl pro list The Daily Mail návštěvník chrápací ložnice.

Hollywoodský realitní makléř Pierre Stooss prozradil, že "snoratorium", tedy zvukotěsná místnost na chrápání, se u celebrit těší veliké oblibě. "Někdy to začíná jako dočasné opatření, ale pak si zvyknou a když mají prostor, chtějí jednu chrápací ložnici," řekl.

Tom Cruise a Katie Holmesová s dcerou Suri

Devětačtyřicetiletý Cruise není jediný slavný hlasitý spáč. Patřil mezi ně i britský premiér Sir Winston Churchill a herečka Liz Taylorová. Chrápe i manžel Courteney Coxové David Arquette. Herečka o něm prohlásila, že při jeho chrápání se třásly zdi domu.