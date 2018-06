Tom Cruise se proměnil ve svalnatého potetovaného rockera

Tom Cruise bude ve filmovém muzikálu s rockovými písněmi sedmdesátých a osmdesátých let hrát stárnoucí rockovou hvězdu jménem Stacee Jaxx. Na fotce z filmu, která se objevila na internetu, Cruise odhaluje svalnaté tělo a na něm několik tetování. Image dotváří dlouhé vlasy, náramky, prstýnky a černě lakované nehty.

Jako rocker už má prý i první fanynku. Jeho žena Katie Holmesová se nechala slyšet, že má skvělý hlas. "Tom je úžasný umělec. U nás doma zní pořád ta muzika a je to skvělé," řekla Holmesová serveru Access Hollywood.

Tom Cruise a Katie Holmesová

Ve filmu by měl zpívat třeba Wanted Dead or Alive od skupiny Bon Jovi. "Myslím, že ho uvidíme jako rock'n'rollového boha. Ponořil se do toho tak, jak jsem nikdy žádného herce neviděl. Je to velmi intenzivní," řekl časopisu Billboard režisér Adam Shankman.

Vedle Cruise si v rockovém muzikálu zahraje i Russell Brand, Alec Baldwin nebo Catherine Zeta-Jonesová.