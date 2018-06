Tom Cruise chtěl být farářem, ze semináře musel kvůli alkoholu

Cruise nastoupil do semináře St. Francis v Cincinnati v roce 1976 a vydržel tam necelé dva roky. Dokonce vážně uvažoval nad kariérou duchovního.

"Byl velmi silně věřící katolík. Byli jsme na mši, strávili čas v kapli a užívali si vyprávění příběhů od kněží. Tak nás napadlo, že mají kněží úžasný život a moc jsme o takový život stáli," prozradil hercův spolužák Shane Dempler pro list New York Daily News.

Cruisovou kariéru kněze ale zhatil alkohol. Dempler se společně s ním vloupal do místnosti s alkoholem.

"Já jsem mu hodil asi šest lahví, většina se rozbila, ale dvě jsme dokázali odnést a skrýt v nedalekém lesíku. Kněží na to nepřišli, dokud náš lup neobjevili jiní kluci a nevypili nám to. Opili se, byli chyceni a prozradili nás. Škola napsala dopisy našim rodičům, že nás měli rádi, ale byli by raději, kdybychom se už nevraceli. Tak nás vyhodili," prozradil Dempler.

Cruise ale během studií v semináři přičichl také k herectví. Byl členem dramatického kroužku.

Toma Cruise později ke scientologii přivedla jeho první manželka, herečka Mimi Rogersová, kterou si vzal v roce 1987. Pár se rozvedl o tři roky později.