Tom Cruise chce svatbu a děti

Cruise byl poprvé ženatý s herečkou Mimi Rogersovou a třináct let žil s Australankou Nicole Kidmanovou. S tou také adoptoval a vychovával dvě děti.

Nyní však časopisu Reader's Digest řekl: "Chci se oženit. Jsem zastáncem vážných vztahů, to jsem holt já." Cruise nyní chodí s šestadvacetiletou herečkou Katie

Holmesovou, která prý po dětech také touží, napsal server Ananova.



"Jsem dobrý rodič!" říká o sobě Cruise a dodává, že sám by chtěl být svými dětmi. "Mohou dělat vše, co jsem si sám jako dítě přál."



Cruise se také nechal slyšet, že ho nemrzí, že zatím ještě nezískal Oscara, i přesto, že už byl americkou filmovou akademií třikrát nominován. "Nikdy jsem předávání Oscarů nijak zvlášť nesledoval, nevyrůstal jsem s tím a získat sošku nebyl nikdy můj cíl. Chci dělat filmy, chci hrát," uvedl herec.