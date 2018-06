Tom Cruise a Katie Holmesová půjdou do naha

„Už začali plánovat, jak jejich focení bude vypadat. Jedním z nápadů jsou fotky ze sprchy, ve které by byli oba nazí a na jejich těle by nebylo nic než pěna,“ píše australský časopis New Weekly.

Tom s Katie tímto krokem údajně chtějí zapůsobit na mladé fanoušky, kteří Toma příliš nemusí kvůli jeho angažovanosti ve scientologické církvi. Chtějí tak ale zároveň ukázat smyslnost a animální přitažlivost, které hrají v jejich vztahu velkou roli. „Mezi Tomem a Katie to neuvěřitelně jiskří. A světu chtějí ukázat jak moc,“ pokračuje magazín.

Pár je v těchto dnech i s patnáctiměsíční dcerou Suri v Berlíně, kde Tom natáčí filmovou novinku z doby druhé světové války.