Tom a Penélope se rozešli

Mluvčí Cruzové Robert Garlock řekl časopisu People, že ani jeden z nich s nikým nechodí a obě hvězdy "zůstávají dobrými přáteli".

Podle dostupných informací se pár rozešel koncem ledna. Koncem loňského roku se už však herec nechal slyšet, že s Penélope svatbu rozhodně neplánují, ačkoliv ještě rok před tím se chtěli vzít na Maltě. - více zde

Namísto Penélope doprovodila Cruise na slavnostní předávání Zlatých Globů koncem ledna jeho matka. Maminku si shodou okolností ten večer přivedla i hercova bývalá manželka Nicole Kidmanová a tak si přítomní novináři neodpustili spekulace o tom, že se k sobě filmové hvězdy vrátily. Ten večer si prý náramně rozuměly i obě babičky adoptivních dětí hollywodského páru.

Jednačtyřicetiletý Cruise a devětadvacetiletá Cruzová se setkali v roce 2001 při natáčení filmu Vanilkové nebe. Cruise se téhož roku rozvedl po 11 letech s Nicole Kidmanovou, s níž se staral o dvě děti.

Garlock uvedl, že Cruisovo členství ve scientologické církvi nehrálo při rozchodu roli. Cruzová se nicméně ke scientologům nepřipojila, i když se zúčastnila některých kurzů a považovala je za prospěšné, řekl její mluvčí. - více zde

Cruise naposledy hrál v historickém velkofilmu Poslední samuraj a objeví se ve thrilleru Collateral. Cruzová loni hrála v hororu Gothika a naposledy v italském snímku Non ti Muovere (Nehýbej se). Nyní se chystá na film Head in the Clouds (Hlava v oblacích), ve kterém se objeví vedle Charlize Theronové.