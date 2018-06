Tom a Penelope dováděli s fanoušky

Tom Cruise rozdal stovky autogramů a použil i svého známého triku - půjčoval si od rozjařených fanoušků mobilní telefony a zdravil jejich znamé a příbuzné, kteří nemohli uvěřit, že skutečně mluví se svým idolem.

"Opravdu jsem si to užil. Byla to velká legrace. Prožívám teď velice šťastné období svého života a chci se o to s každým podělit, řekl po premiéře Tom Cruise.

"Tom už je prostě takový. Je velmi přátelský a má své fanoušky rád," prozradila herečka a Cruisova nastávající manželka Penelope Cruzová, která se na slavné premiéře objevila v jednoduchém černém roláku a červené saténové sukni. "Někteří fanoušci na nás čekali celé tři hodiny a tak si naši pozornost a trochu legrace určitě zasloužili," dodala Penelope.