Tohle je redakce Revue, v čele s posilou Kateřinou Kornovou

Představujeme se Jsme Revue iDNES.cz Andrea Ježková, domácí showbyznys

V českém showbyznysu se opravdu vyzná jako ryba ve vodě. Po zkušenostech, které sbírala v MF DNES či v pořadu Prásk zakotvila v Revue iDNES.cz a v Top Star Magazínu na Primě. Je vždy usměvavá, v dobré náladě a když na váš vyšpulí pusu, odkryje svůj nádherný chrup, neodoláte. Lucie Váchová, zákulisí modelingu

Miss ČR 2003 přináší, jak sama říká, zaručené zprávy ze společnosti. Jak by ne, sama je jeho součástí a ví, kde se co šustne. Studuje politologii a práva, ale slíbila, že se bude víc věnovat psaní. Tedy na Revue určitě. Kateřina Kornová, styl

Přes léta strávená v modelingu se dostala k hraní, kterému se nyní intenzivně věnuje v divadle. Je bývalou manželkou zpěváka Jiřího Korna, s nímž má dvě děti. DUO BLACK AND WHITE - Kateřina Kornová a Iva Lecká servírují informace o stylu a módě Iva Lecká, módní agentka

Usměvavá, pohotová a strašně prdlá. Taková je Iva Lecká, kterou mohou znát posluchači pražského radia City, kde moderuje ranní show Dobré ráno, Praho! Na Revue iDNES.cz šmejdí v šatníku slavných. Nela Herrmannová, zahraniční showbyznys

Je odbornicí na zahraniční showbyznys a svět kuriozit. Po maturitě na gymnáziu v Berouně vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou v Praze. Pak nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou zakončila v květnu 2009 magisterským titulem. Vedran Kovačevič, vedoucí

Pocházím z Bosny, nebýt války, bůhví, co bych dělal. Jsem ale rád, že mohu vést tenhle kolektiv úžasných lidí, kterých si opravdu vážím. Znát mě můžete z Impulsu, kde příležitostně moderuju, a také točím pro Top Star Magazín.