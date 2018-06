Tohle je dárek zpěvačky Fišarové: syn Oskar se narodil o měsíc dřív

"Oba jsme v pořádku, ale byly to fofry. Porod na mě přišel nečekaně mezi svátky, ale stihli jsme to včas," řekla iDNES.cz zpěvačka Radka Fišarová, která putovala do porodnice mezi svátky. "Pohlaví miminka jsme se dozvěděli až po porodu, nechali jsme si to jako překvapení. Ale jak se na Oskara dívám, je celý tatínek," dodala muzikálová hvězda, která je po porodu císařským řezem už doma.

Malý Oskar Hána vážil po porodu 2,66 kilogramů a měřil 47 centimetrů. Porod, který byl původně stanoven na 24. ledna, tak zvládl se ctí.

Jiří Hána, herec a partner Radky Fišarové se synem Oskarem

Radka Fišarová si nyní dopřeje zaslouženou mateřskou dovolenou. Muzikál Kleopatra, v němž účinkovala, se tak v posledních čtyřiceti představení musí obejít bez výrazné posily.

"Radce samozřejmě moc blahopřejeme, v Kleopatře sice hrála dvě role - Kleopatru a Fulvii, ale myslím, že role maminky je ta nejdůležitější a největší. Radku uvítáme na derniéře muzikálu 26. února, kam se s fanoušky přijde pozdravit," uvedla PR manažerka divadel Broadway a Hybernia Martina Jandová.

Čtyřiatřicetiletá Radka Fišarová je rodilou Pražačkou. K hudbě se dostala již v pěti letech, kdy začala zpívat ve sboru Bambini di Praga. Ve dvanácti letech založila vlastní country kapelu Auris, později vystudovala pražskou Konzervatoř Jaroslava Ježka.

Kromě Kleopatry ji diváci mohou znát z muzikálů Touha, Dracula, Čachtická paní, Vlasy či Edith: vrabčák z předměstí.