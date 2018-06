Tofi si mne ruce, přebral Bartošovou konkurenci

"Iveta je ikona 80. let a pro nás nejlepší člověk, kterého jsme mohli do muzikálu získat. Děkujeme těm, co ji vykopli z Mona Lisy a řekli, že je neschopná, tragická, v zoufalé situaci, dali nám tím největší hvězdu, která tady existuje. Producent Olda Lichtenberg Lucku Bílou nemá, ale ta už je stejně vyždímaná. Iveta je dobrá a role jí padne doslova na tělo, i když jsem v době, kdy jsem ji psal, samozřejmě nevěděl, že ji bude hrát ona," říká Tofi.

Iveta Bartošová roli přijala s nadšením a stejně tak se na ni i těší. Bude pro ni totiž svým způsobem symbolická. "Je to moje minulost, v té době jsem toho hodně prožila, dobrého i zlého, vzpomínek mám opravdu spoustu. Spolu s knihou, kterou píšu, uzavřu jednu kapitolu svého života," tvrdí zpěvačka. Ta je od svého návratu na hudební scénu stále v jednom kole a diář má do konce roku nabitý.

Prozatím se zúčastnila slavnostního představení muzikálu v restauraci a penzionu V polích, jehož majitelem je jeden z producentů, Viktor Mráz. Ten se jí tu také ujal, protože přijela bez doprovodu manžela Jiřího Pomeje, který točí momentálně film v Polsku. A jeho žena Mahulena Bočanová se z dovolené na Kypru vracela až večer. "Ideální spojení," smál se Mráz.

Ivetě se ale věnoval i Sagvan Tofi, jenž o muzikálu už teď tvrdí, že to bude pecka. A to dokonce taková, že k tomu, aby přilákala diváky, nepotřebuje známé osobnosti. I proto se to v restauraci hemžilo spoustou mladých neznámých zpěváků, herců a tanečníků. Jedinými známými tvářemi tu tedy byla Iveta Bartošová, Michael Foret, Míša Nosková a samozřejmě Sagvan Tofi, který si v něm zahraje po boku Lukáše Vaculíka. Bez kamaráda do deště se ale tentokrát musel obejít, odjel totiž na dovolenou.

Tofi o roli pro sebe vůbec neuvažoval, ačkoli vystudoval divadelní konzervatoř, je prý divadelní antikrist a divadlo nikdy hrát nechtěl. Přemluvili ho producenti a hlavně rozhodnutí Lukáše Vaculíka.





"Producenty ovšem napadlo, že by role dýdžejů, takových parchantíků, kteří procházejí celým muzikálem, který začíná dějem v 80. letech a končí v současnosti, mohla být ztvárněna mnou a Lukášem Vaculíkem. Řekl jsem, že to vezmu jen v případě, že bude souhlasit Luky. Jemu se scénář líbil a bohužel pro mne to vzal. Já tedy budu hrát poprvé v životě na divadle vedle divadelníka Lukáše Vaculíka a pod režijním vedením Petra Novotného. Bojím se, ale zároveň se těším. Motivuje mě to, že je to zábava a ne práce, takže mě to bude bavit."