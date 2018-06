Točíme páčkou k sobě, talíře jsou vratké

Polévku na Černém mostě si zákazníci nalévají sami

Cedulka na jednom ze vstupních sloupů podniku, patřícího První dánské pivní a.s., se holedbá, že jde o provozovnu první cenové skupiny. Pravda - ceny určitých položek nabídky, zejména nápojů, nejvyšší třídě vcelku odpovídají. Ale koberec na zemi, křišťálové lustry pod stropem ani ubrusy a svícny na stolech tu nehledejte. Převládá plastik kombinovaný s umělou hmotou, sklem a nablýskaným kovem. Tedy ani nóbl podnik, ani hospoda či dokonce hospůdka. Prostě samoobslužné rychlé občerstvení. Kdo trochu zná západní, zejména pak americké hypermarkety, a komu v nich po několika vteřinách nenaskakuje kopřivka, bude gastronomickými možnostmi CČM zklamán. Žádný food court s čínským, indickým, italským, mexickým a národním bufetem. Kdo zná pouze starý automat v Bílé labuti, bude nadšen. Vždyť si tu člověk může zaparkovat u stolu nákupní vozík. Vaří se tu obstojně, někdy i dost slušně. Nejzajímavější bývá specialita dne, tedy levné hotové jídlo. Proti ledvinkám na cibulce s rýží za 39 Kč se nedalo říci ani to nejmenší, gyros se »zaziki« měl autentickou chuť východního Středomoří... Moravští vrabci za 69? Maso dobré, knedlíky standardní, ovšem do zelí nevýrazné chuti kdosi nakladl jakési slané miny, jež vybuchovaly v nejneočekávanějších okamžicích. Ze dvou termosoudků si možno nabrat ten či onen druh polévky, miska za 18. Bývají docela čerstvé. Milovníci zdravé stravy uvítají salátový bar nabízející kombinace z čerstvé či nakládané zeleniny a těstovinové saláty,k tomu dva nepříliš inspirativní, ba mdlé druhy »drezinku«. Naplněná nevelká miska přijde na celých 49 korun, ovšem Češi jsou zdatní pěchovači. Pivo se tu točí, Fast food service tedy jedinou podmínku, nutnou k zařazení do bodování v Testu DNES, splňuje. Totiž: pivo si tu hosté točí sami, a to je pro zkušeného pivaře veselá podívaná. »Kurňa, pění to jak sviňa,« kleje přespolní zákazník. Nic nepění, dnes už snad všudypřítomná desítka Gambrinus na čepu je dokonce přijatelně ošetřená... Pán jenom neumí točit. Jeho těžkou úlohu m u má usnadnit návodný papír nad pípou: »Na pivo používáme pouze PIVNÍ kelímky!!!« »Točíme páčkou k sobě.« Vida, tudy na to! Fast food service v CČM dokáže vůbec půvabně písemně komunikovat s hosty. Prosíme, talíře přebírejte oběma rukama, jsou vratké - stojí na pultu, kde se vydávají teplá jídla. A vskutku: talíř se kroutí jako úhoř. Z tenčí umělé hmoty se už asi opravdu vyrobit nedal. Kdo je na sladké,nepohrdne koláčkem za 6 Kč. Tvrdý alkohol tu nenalévají, ale u pokladen číhají v regálech miniatury vybraných destilátů a likérů. Výhodný nákup v protilehlém hypermarketu Globus zde možno oslavit malým šampaňským. Na dámské i na pánské toaletě nefungovaly elektrické sušičky rukou. Reprodukovaná hudba zní po celém areálu. Nejlépe sem pasuje hit skupiny Frankie Goes to Hollywood »Relax«, v Česku proslavený filmem Bony a klid. Jednu fascinující zkušenost ovšem Fast food service v CČM nabízí. Řada stolků stojí přímo nad pohyblivými chodníky dopravující zákazníky dovnitř i ven. Pohled, od nějž se není lehké odtrhnout - obzvlášť o sobotách, kdy se jedná o nepřetržitý proud občanů. Vypadají šťastní, když s prázdnými vozíky vjíždějí do prostoru, který v jejich očích symbolizuje velký svět. Se šťastným výrazem ho většinou i opouštějí, jako by potvrzovali postřeh sociologa Jana Kellera týkající se nakupování: »Zvláště pro příslušníky nižších středních a dělnických vrstev představuje situaci, v níž se může octnout jen ojediněle. Nakupování jim umožňuje,na rozdíl od situací, na něž jsou zvyklí v práci, vystupovat v roli toho, kdo dává příkazy, kdo kontroluje a kdo rozhoduje. 'Zákazník je pán' a spousta zákazníků nemůže vystupovat v roli pána nikde jinde než právě jen v supermarketu.« Ale v bufetu Fast food service,jenž by se měl spíše jmenovat Fast food self-service,- tam už to chodí spíš jako v nějaké moderní závodce.Centrum Černý Most, Praha 9.Otevřeno pondělí-neděle 9-20 hod.Zhruba 160 míst u stolu.Hodnotící škála stoupá od žádné k pěti hvězdičkám.Útratu v testovaných podnicích si recenzenti platí sami, personál ani majitelé o probíhajícím hodnocení nevědí.