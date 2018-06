Točím svůj poslední film, říká těžce nemocný Bořivoj Navrátil

"Je to určitě poslední film, ve kterém se objevím. Už si nemůžu zodpovědně s nikým plácnout, nevím dne ani hodiny. To bych kolegům eventuelně kazil práci. To víte, že mě mrzí, že o tu profesi přijdu. Celý život jsem pro ni žil," řekl Bořivoj Navrátil, který ukončil i své účinkování v seriálu Ulice.

"Víte s tou chorobou, která mě postihla je potíž v tom, že jeden den máte chuť skákat přes kaluže a druhý den máte chuť skákat z balkonu dolů," vysvětlil herec, který se v poslední době změnil ve spisovatele.

Rozhodl se sepsat knihu vzpomínek na scénografa a zakládajícího člena pražského Činoherního klubu Luboše Hrůzu, který zemřel před dvěma lety. "Dal jsem si to jako můj poslední životní úkol," řekl Navrátil.

Jeho kolegové ale věří, že těch úkolů a hlavně hereckých, zvládne ještě mnoho. "Trošku pohubnul, ale on se z toho zase dostane," věří kolegyně z filmu Školní výlet Libuše Švormová.

Bořivoj Navrátil má za sebou patnáct cyklů chemoterapie a dnes ho čeká další. Poslední dny se cítí dobře, vrátil se mu i hlas, takže může natáčet. V zázračné zotavení ale nevěří. "Rakovina se porazit nedá a kdo říká, že ano, rouhá se. Mám to hodně za zlé Martině Navrátilové, která vítězně prohlašuje, jak ji porazila, to je pýcha. Já jsem s koncem smířený," svěřil se Bořivoj Navrátil.