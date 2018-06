To se jen tak nevidí: Victoria Beckhamová se na fotce usmívá

Manželka Davida Beckhama se na veřejnosti skoro vůbec neusmívá. Dokonce ani na fotkách s vytouženou dcerou Harper Seven.

Všechno se ale změnilo na oslavě 30. narozenin její švagrové Joanne. Fotbalista se rozhodl uspořádat pro ni party, přestože má narozeniny až v únoru. S rodinou a přáteli slavila také jejich nejstarší sestra Lynne, a jak to u Beckhamových bývá zvykem, hned se s fotkami pochlubili na sociálních sítích.

Victoria a David Beckhamovi, jeho sestry Joanne a Lynne a přátelé David Beckham ve své oblíbené restauraci

Chvíle s rodinou v Anglii si všichni užili, protože manželé většinu času tráví v Los Angeles. Victoria na fotkách působila uvolněně, přestože své emoce moc nedává najevo.

Naposledy se však rozplakala na konci listopadu, když v Londýně dostala na British Fashion Awards jednu z prestižních cen, Designérskou značku roku. V soutěži s ní přitom byly i takové pojmy jako Burberry či Stella McCartneyová.

"Moc se omlouvám, že pláču. To je fakt trapné. Jsem tak nervozní. Moc to pro mě znamená," prohlásila Beckhamová, která se módě jako návrhářka věnuje čtyři roky. "Bez Davida bych neměla nikdy odvahu dělat to, co dělám."