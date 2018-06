To není vyřazování, to je masakr, prohlásil Mareš

Hned na začátku moderátora Leoše Mareše ovládly emoce, a to když viděl napětí, které mezi soutěžícími panuje. Pak prohlásil: "To není vyřazování, to je masakr." A moc daleko od pravdy nebyl.

Ještě než se přistoupilo k samotnému vyhlašování vypadávajících, všichni semifinalisti si společně zazpívali symbolickou Veď mě dál, cesto má. Nevím, kdo dával dohromady dvojice, ale spoustě z nich k sobě hlasy vůbec neseděly a někdy to bylo až na hranici dobrého vkusu, řečeno slovy Eduarda Klezly.

Pak jsme si ještě mohli zrekapitulovat veškeré víkendové dění, ale hned potom už začalo jít do tuhého. Leoš Mareš postupně nechával soutěžící vstát a následně sednout. Nechal stát jen dva, z nichž jeden získal od diváků nejméně hlasů.

Prvním z nich byl Michal Michajlec. To se tak trochu čekalo, protože byl opravdu nejslabší. Ondřej Hejma mu k tomu mimo jiné řekl: "V této soutěži se musí podávat špičkové výkony v každém kole, a ne jen občas tak jako ty." Ostatní porotci se snažili Michala povzbudit. Například Eduard Klezla mu řekl, že má k umění blízko a mohl by se živit ať už modelingem nebo například filmem.

Možná to byla náhoda, ale podobně jako model Michal v dívkách dostala nejméně hlasů modelka Barbora Opplová. U té výsledek také nebyl žádným překvapením. Na otázku Leoše Mareše, jaký byl důvod, že Barbora vypadla, Ondřej Hejma řekl: "Tohle je pěvecká soutěž a zpěv byl ten důvod." Ilona Csáková Báru pochválila za výběr písničky a poradila jí, ať na sobě dál pracuje. "V Čechách se zázraky dějí a třeba budeš zpívat," dodal Eduard Klezla.

Druhým klukem, se kterým se diváci rozloučili, byl šestnáctiletý Jan Kopečný. Svým podáním písničky Otherside od Red Hot Chilli Peppers nepřesvědčil diváky, aby ho poslali do dalšího kola. "Tys nepostoupil zkrátka proto, že jsou tu prostě lepší," trošku tvrdě, ale pravdivě řekl Honzovi Ondřej Hejma. Ilona Csáková Honzu ale utěšovala: "Podstatné je to, že jsi ještě mladý. Nebuď smutný, život je někdy i o prohrách."

Před vyhlášením druhé vypadávající dívky nám Nova nabídla rozptýlení v podobě Hvězdné pěchoty. Konkrétně jsme se mohli pobavit nad trojicí těch adeptů, kteří z deseti "semifinalistů" postoupili do finále Hvězdné pěchoty. A zároveň nám byla představena další desítka, ze které opět postoupí tři s nejvyšším počtem hlasů a připojí se k dosavadní trojce.

Jediní (nebo spíše jediné), kdo se nesmáli, byly zbylé dívky. Zbylo ještě jedno místo, ale velice nechtěné. Po opakovaném vstávání a sedání zbyly dvě slečny – Eva Krutáková a Zuzana Vlčeková. Pravděpodobně všichni spíš počítali s tím, že vypadne Eva, kvůli nepodařené Beautiful od Christiny Aguilery. Bohužel, občas se dějí nečekané zvraty, zvlášť v podobných soutěžích, kde rozhoduje publikum.

Druhou dívkou, která vypadla v prvním semifinále, byla Zuzana Vlčeková. A to přesto, že zazpívala o několik úrovní lépe než konkurentka Eva. Diváci ale rozhodli. "Umíš výborně zpívat, ale v této soutěži jde také o to vzbudit emoce, a to se ti nepovedlo," řekl Ondřej Hejma. Asi zapomněl, že aby zvládla tak dobře svou semifinálovou píseň do zpěvu emoce musela dát, a určitě jich nebylo málo. Bohužel jen málo lidí osloví jazz, i když Saving All My Love For You je jazzem poznamenaná jen lehce. Eduard Klezla Zuzaně věnoval propisku se svítící hvězdičkou se slovy, ať září dál stejně jako ta hvězdička.

Moc hezkým momentem v semifinále je fakt, že si každý soutěžící, který vypadne, ještě naposled zazpívá. Sice je to přes všechny emoce dost obtížné, což je také na zpěvu dost slyšet, ale to určitě každý pochopí.

Příští neděli se pořadí zpěvu obrátí, takže v sobotu vystoupí dívky a v neděli chlapci. V pondělí se opět rozloučíme se čtyřmi semifinalisty.

