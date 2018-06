To NEJ z Revue: nahý Topolánek, poprsí Belohorcové i proměna Ošklivky Katky

Kauza expremiéra Mirka Topolánka a italského předsedy vlády Silvia Berlusconiho vypukla na začátku letošního června, kdy španělský deník El País zveřejnil paparazzi fotografie z luxusní vily, kde si politické špičky užívaly relaxu. Obzvlášť velký poprask způsobil snímek, kde byl zachycen nahý Topolánek. Na přímou otázku, zda jsou to fotky z jeho dovolené, nebo je to fotomontáž, český expremiér tehdy odpověděl: "Já si myslím, že je to obojí."

VIDEO: Zveřejnění fotek by mně nevadilo. Ale musely by nějaké být, říká Topolánek

"Nevíme, jestli je na fotografiích skutečně váš bývalý premiér, pouze se domníváme. Vycházíme z toho, že sám Berlusconi uvedl, že na fotkách je Topolánek s rodinou," řekl MF DNES šéfredaktor španělského deníku El País Javier Moreno. Kauzu měl původně rozvířit italský tisk, Berlusconi se ale postaral o to, aby se tak nestalo. V té době přitom ještě Topolánek prohlašoval, že žádné nahé fotografie neexistují. - čtěte Vyšly nahé fotky z Berlusconiho vily. Jsem to já, přiznal Topolánek

Velké čtenářské přízně se dočkaly i ohlasy z letošních Slavíků. A to především díky Lucii Vondráčkové, která svým proslovem vzpomněla na nemocnou kolegyni Annu K. a prostřednictvím televizní obrazovky jí poslala energii. Ne všichni s tím ale souhlasili. "Člověk neví, jestli to myslela vážně, nebo je to póza," zněl jeden názor. "Bylo to zbytečné, nehodilo se to sem," říkali jiní.

"Taky na Annu K. myslíme a soucítíme s ní, vyslovila to za nás za všechny," nechali se slyšet další. Svůj vzkaz ale Vondráčková nechtěla nijak obhajovat. Přišlo jí prostě správné to udělat, tak to udělala. "Tohle bylo o ní a pro ni. Mám ji ráda a to už docela dlouho a chtěla jsem jenom, aby věděla, že na ni myslíme," řekla iDNES.cz Vondráčková. - čtěte Zákulisí Slavíků: Vondráčková schytala kritiku za proslov k Anně K. i za účes

O nemalou pozornost veřejnosti se postaral také izraelský módní fotograf Adi Barkan. Ten pozval do svého studia tři dívky. Jedna byla zdravá štíhlá žena, druhá měla hodnotu BMI pod normálem a třetí byla anorektička, která sedí na kolečkovém křesle. Adi Barkan chtěl svými snímky dokázat, že zdravá žena je daleko krásnější než vychrtlá a donutit modelingové agentury, aby nezaměstnávaly podvyživené dívky.

Hnacím motorem byla pro něj smrt jeho dobré přítelkyně Hily Elmalich, izraelské modelky, která anorexii podlehla v roce 2007. Bojovala s ní několik let a Adi Barkan trávil hodiny u jejího lůžka v nemocnici. "Když jsem začínal, měly modelky velikost 38, teď mají 32," rozčiloval se v televizi ABC fotograf, který odmítá pracovat s příliš hubenými ženami a snaží se změnit trend vychrtlých modelek v reklamních kampaních i na přehlídkových molech. - Izraelský fotograf předvedl anorektičce, jak má vypadat modelka

V žebříčku nejčtenějších článků Revue iDNES.cz nechybí ani odhalené poprsí těhotné moderátorky Zuzany Belohorcové, která si v září užívala s přítelem Vlastou Hájkem na řeckém ostrově Rhodos. "Přibrala jsem zatím šest kilo, vidět je to nejen na bříšku, ale i na poprsí. Nechápu vůbec dívky, co si nechávají prsa zvětšit, je to hrozně nepohodlné," hodnotila moderátorka pátý měsíc těhotenství.

Už tehdy měla problém s podprsenkami, které jí byly malé. Tím spíš uvítala, že ji na dovolené mohla odložit a opalovat se nahoře bez. "Miluju teplo a sluníčko a nevidím nic špatného na tom, když se žena opaluje bez horního dílu plavek. Já se rozhodně nestydím, moje prsa navíc byla vidět na fotkách už několikrát, takže není důvod něco skrývat. Spíš si teď před přímým sluncem chráním bříško." - čtěte Těhotná Belohorcová přibrala 6 kilo, je to vidět hlavně na poprsí

A že ženská krása hýbe společností, dokazuje i proměna seriálové Ošklivky Katky Kateřiny Janečkové, která do studia iDNES.tv dorazila v kostýmu, jenž v průběhu rozhovoru odhodila.

VIDEO: Připomeňte si, jak se Ošklivka Katka během několika minut změnila v krásku

"Na ulici mě nepoznávali skoro vůbec, to spíš prodavačka v obchodě. Ale zjistila jsem, že je to mými vlasy. Když jsem je měla rozpuštěné, tak mě poznali, ale když byly v culíku, tak to mě nepoznali vůbec," svěřila se Janečková, která kvůli primáckému seriálu musela několik měsíců chodit na společenské akce jen v šatech ze seriálů - i s výraznými brýlemi a rovnátky. - čtěte Jak se Ošklivka Katka mění v krásku

