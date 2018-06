To moje strašné jméno!

Pokud byste se rozhodli změnit si jméno podle posledního lamače díčích srdcí Leonarda di Capria, vězte, že nebudete příliš originální: jeho totiž rodiče zase pojmenovali podle jiného slavného Leonarda, a sice da Vinci.

Možná i vy máte to "štěstí", že vaše příjmení se rýmuje s nějakým čtvernožcem nebo vám křestní jméno rodiče vybrali podle představitele Ramba. K čemu je vám platná útěcha, že od osmnácti let už můžete své jméno podrobit za tisícikorunový poplatek kosmetické úpravě podle svého vkusu, když právě ve škole si užijete víc slovních políčků než za celý další život?Jedna cesta tu však přece je."Musíte se ovšem dohodnout s oběma rodiči," upozorňuje Marcela Knížková z oddělení matrik pro Prahu 2. "Písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení totiž nemůžete podat vy, ale váš zákonný zástupce, tedy většinou otec nebo matka, a to ještě se souhlasem druhého rodiče. Žádosti pak vyřizuje městský úřad pověřený vedením matrik v místě bydliště žadatele."Nemyslete si však, že změna jména je nějaká samozřejmost. Ve skutečnosti na ni není zákonem stanovený právní nárok, takže v každém jednotlivém případě jde o konkrétní dohodu s matrikářem."Pokud však s napětím čekáte na den svých osmnáctin, abyste se honem běželi přejmenovat na Amandu, Kevina nebo jiného hrdinu z televizního seriálu, uvažte, jak krátký dech mívá móda," varuje matrikářka Knížková. "Také hodně cizokrajné jméno vám může přinést problémy, přestože v tomto směru je matrika velmi benevolentní. Můžete si dopřát prakticky jakékoli, pokud s sebou přinesete znalecký posudek s ověřenou pravopisnou podobou vybraného jména." Nic vám tedy nebrání jmenovat se Vinnetou Procházka, Sandra Vopičková nebo třeba Liliuokalani po poslední havajské královně. A žít s tím dalších šedesát let.