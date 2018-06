To je moje láska, ukázal Hůlka štěně, které hlídá kamerový systém

Daniel Hůlka si na fenku, kterou našel jeho známý odhozenou v příkopě, rychle zvykl. "Je fantastická," říká o ní a z legrace tvrdí, že už kašle na ženské, protože konečně našel tu pravou. Bohužel o ni mohl záhy přijít.

"Kačenka přišla před pár dny ze zahrady a zvracela a měla průjem, tak jsem s ní jel k doktorovi, který zjistil, že se ji někdo pokusil otrávit. Pak jsem našel na zahradě vajíčko, které bylo napíchnuté jedem, ale Kačka ho naštěstí nerozkousla, jak je ještě malá. Namočila si jen zub, tak se z toho do druhého dne dostala. Před patnácti lety mi ale takhle už jednoho psa otrávili, to byla doga, která to vajíčko bohužel samozřejmě sežrala celé a umřela," líčí Hůlka.

Něco podobného už se stát nemůže, zpěvák totiž udělal patřičná opatření. Jak nikdy neměl u domu kamerový systém, tak teď ho má. A opravdu jen kvůli fence Kačence. "Celá zahrada je pod kamerami a navíc jsem najal i hlídací agenturu. Jestli někdo vleze na pozemek a bude chtít něco takového provést, tak ho chytí, přivedou ke mně a já si to s ním osobně vyřídím," varuje rozzlobený zpěvák.

Autoři Redaktor: Vedran Kovačevič Fotografka: Lenka Hatašová Vizáž: Monika Navrátilová Styling: Martin Gruntorád oblečení zapůjčil Dům módy III.patro

Psa zatím raději vozí všude s sebou, doma ho nechal samotného asi jen hodinu. Na zkoušky světového muzikálu Bídníci do GoJa Music Hall, kde se bude od 1. března příštího roku hrát, ho ovšem vodit neplánuje. I když by svým osudem do příběhu galejníka Jeana Valjeana a jeho věčného pronásledovatele, policisty Javerta, zapadla. Má totiž podobný osud jako půvabná Cosetta.

"Taky je sirota, které se Jean Valjean ujal. Když jsem ale přemýšlel nad zkrácenou verzí jména, nepřišel jsem na jiné než na ´Kozo´ a to by bylo hloupé, takhle na ni křičet na ulici. Tak to vyhrála Kačenka. Původ tohoto jména ale vysvětlit nemůžu, to je poměrně intimní záležitost," směje se Daniel Hůlka, jehož novou lásku i vyrovnanou mysl zachytila na fotografiích Lenka Hatašová.