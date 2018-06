Tlučhořovi skončí, jen když je pověsí

Ve skutečnosti se však naopak těší na další pokračování rozhlasové rodinky a libují si právě v audio podobě: "Rádio narozdíl od televize nabízí daleko větší prostor pro fantazii," prohlásil J. lábus. "V úvahu by přicházela snad jedině animovaná verze."

Zábavná rozhlasová rodinka Tlučhořova zazněla poprvé začátkem října roku 1991, do dnešního dne je natočeno 450 dílů. Seriál je vyjímečný nejen počtem dílů a tím, že všechny postavy včetně psa, ptáků a vran vytvářejí jen dva protagonisté, ale také jejich obdivuhodnou schopností improvizace. Oba herci se jen přibližně drží načrtnutého scénáře, ale příběh vzniká jako originál až v natáčecím studiu. Bravurní profesionalitu po tolika dílech obdivuje i režisér seriálu Ivan Holeček: " Dřív jsem musel vystříhávat nádechy, ale dneska už zvládají dýchat v přirozených ´přemýšlecích´pauzách. "

"Nejde jen o to, že musíme každé postavě měnit hlasy. Především musíme také myslet jako ta která postava," odpovídá Jiří Lábus na otázku, zda jim takové schizofrenní přeskakování z role do role nečíní problémy v běžném životě. "Ani ne, hi, hi, hi, jak slyšíte," dodává hlasem Boženy Tlučhořové.

Hlavními postavami seriálu, k jehož příznivcům prý patří i režisér Miloš Forman či hokejový brankář Dominik Hašek, jsou otec Páťa Tlučhoř, syn Patrik, dcera Růžena (v podání Oldřicha Kaisera) a matka Božena a rodinný přítel, básník Mirko Hýl (Jiří Lábus). Tlučhořovi jsou "obyčejná" česká rodinka, která bydlí na Žižkově v Černé ulici. Její členové ovšem často zažívají neobyčejné historky - včetně leteckých katastrof, únosů, hibernace, vězení či nalezení prezidentského psa. Výběr nejlepších epizod pak vychází na kompaktních discích Tommü records - zatím poslední CD se jmenuje Zkáza Titaniku.



Od února se mění vysílací čas a seriál poběží v Českém rozhlase na rádiu Praha vždy ve čtvrtek od 22.40 hodin. Pozdní večerní čas zvolila dramaturgie hlavně proto, že intimní poměry v rodině Tlučhořově leckdy nejsou určeny uším mladších posluchačů.