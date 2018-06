Tlouštíci projedou více benzínu

Jen ve Spojených státech se podle odhadu kvůli obezitě ročně spálí až miliarda galonů navíc, než by bylo potřeba. Příčinou jsou obézní řidiči, kteří spalují pohonných hmot více než jejich štíhlí kolegové. Kdyby západní společnost vážila tolik, co v šedesátých letech, ušetřily by se miliardy galonů benzínu i nafty.

„Co zde vidíme, je vztah mezi epidemií obezity a spotřebou paliva,“ tvrdí profesor Sheldon Jacobson z University of Illinois. Tloustnoucí Američané navíc utratí ročně zbytečně až 2,2 miliardy dolarů.

Za posledních čtyřicet let vzrostla váha průměrného amerického muže o 12,5 kilogramu na 87 kilogramů, u průměrné ženy se posun v hmotnosti přesunul o 12 kilogramů nahoru na současných 75 kilogramů.

„To, co teď řešíme, je socioekonomický důsledek obezity. Pokud se lidé jako národ rozhodnou žít zdravěji a zhubnout, budeme mít nejen zdravější zemi, ale ve skutečnosti snížíme naši závislost na zásobách ropy v zahraničí, protože jí spálíme méně,“ dodal profesor Jacobson.