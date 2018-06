Titul Modelka roku putuje do Olomouce

Druhá příčka patří Heleně Vosátkové z Prahy a třetí Bance Lukešové. Ta měla podle porodců nejkrásnější vlasy.



Slavnostním večerem provázeli topmodelky Daniela Peštová a Adriana Sklenaříková společně s moderátorem Bořkem Slezáčkem a zpěvákem Pavlom Haberou.

Do soutěže se mohly přihlásit jenom dívky od čtrnácti do dvaadvaceti let, které nemají s modelingen žádnou zkušenost nebo v tomto oboru teprve začínají.



Ria Modelka roku 2000 probíhala od ledna a organizátorům přišly čtyři tisíce přihlášek.