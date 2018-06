Titul Miss Země získala kráska z Chile

V pátém ročníku soutěže Miss Earth byly mezi 72 adeptkami ověnčeny tituly i další tři krásky - Marianne Martinezová z Venezuely se stala Miss oheň, Amruta Patkiová z Indie je Miss vzduch a Catherine Untalanová z Filipín se stala Miss voda.

Česko reprezentovala finalistka soutěže Česká Miss Petra Soukupová. "Psala nám, že i když neuspěje, vrátí se s dobrou náladou, a to je přesně to, co dívkám doporučuji," prozradila ČTK krátce před finálovým večerem ředitelka České Miss Michaela Maláčová. Soukupová ale zklamaná rozhodně být nemusí, sympatická brunetka se totiž probojovala až do semifinále a umístila se mezi osmi nejlepšími dívkami.

Soutěžící prožily na Filipínách necelé tři týdny. Během této doby cestovaly po ostrovech, zastavovaly se ve školách, dětských domovech, sázely stromy a poznávaly přírodu.

Miss Země je jinak podobná tradičním soutěžím krásy. Kandidátky ve finále čekala módní přehlídka, volné disciplíny a defilé v plavkách. Soutěž má nejen v pořadatelské zemi velkou popularitu, finále každý rok sleduje zhruba miliarda televizních diváků.