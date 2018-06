Titul Miss World získala Američanka, Češka neuspěla

Výsledky soutěže 60. ročníku jedné z nejprestižnějších soutěží dívčí krásy zveřejnili pořadatelé na webových stránkách. O korunku Miss World se letos ucházelo 120 dívek.

Korunku získala osmnáctiletá středoškolačka Alexandria Millsová, která se chce stát učitelkou. Na druhém místě skončila dvacetiletá studentka sociologie Emma Wareusová a třetí dvaadvacetiletá studentka medicíny Adriana Vasiniová.

První vicemiss Emma Wareusová z Botswany s vítězkou ze Spojených států Druhá vicemiss Adriana Vasiniová z Venezuely

Adeptky o titul Miss World se sešly v prázdninovém ráji v San-ja na tropickém ostrově Chaj-nan. Finálový večer, který se letos konal v luxusním hotelovém komplexu Crowne Plaza Sanya, tradičně patří k nejsledovanějším televizním přenosům na světě. Letos se očekávalo, že si ho nenechá ujít asi miliarda televizních diváků.

Českou republiku reprezentovala devatenáctiletá posluchačka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Veronika Machová. "Bylo to několik nezapomenutelných týdnů. Jsem vděčná za velké zkušenosti, které jsem na soutěži získala," uvedla po soutěži.

Účast na Miss World získala společně s titulem jedné z nejkrásnějších dívek v Česku v březnové soutěži, která se konala zároveň s volbou České Miss 2010. Na světové soutěži zaznamenala Machová úspěch, když se probojovala do semifinále mezi čtyřicet nejkrásnějších dívek. Do finálové dvacítky se ale nakonec nedostala.

Veronika Machová v šatech Jany Berg, kterými reprezentovala Česko na Miss World 2010

"Reprezentovala důstojně. Říkala jsem jí, že i účast ve světové soutěži je důležitá. Nezapomínejme na to, že po několik příštích let nelze očekávat velký úspěch českých dívek na Miss World. Na první vítězství jsme čekali přes 50 let. Tak se to snad další České Miss podaří o něco dříve," poznamenala ředitelka soutěže Česká Miss Michaela Maláčová.

Jedinou Češkou, která dosud získala titul Miss World zůstává Taťána Kuchařová, která zvítězila v roce 2006 ve Varšavě.

První ročník Miss World se konal v roce 1951. Konkuruje jí ve světě Miss Universe, kterou ovládá miliardář Donald Trump. Nejvíce triumfů v soutěži dosud získaly Indie a Venezuela. Každá z těchto zemí se pyšní pěti tituly.