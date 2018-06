Titanic pořád táhne

EncyklopedieNa vodu ho spustili s patřičnou slávou - vždyť byl v kategorii osobních lodí největší, nejmodernější, nejluxusnější. Považovalo se za samozřejmé, že hned při své první plavbě ze Southamptonu do New Yorku získá Modrou stuhu za nejrychlejší přeplutí Atlantiku. Pýcha však předchází pád: Titanic, tento údajně nepotopitelný symbol nového věku, se v noci ze 14. na 15. dubna 1912 jihovýchodně od ostrova Newfoundlandu srazil s ledovcem a potopil. Z 2206 lidí na palubě (mezi nimiž bylo mimo jiné 57 milionářů) se zachránilo jen 703. Nešlo sice o námořní katastrofu zdaleka největší (po torpédování německého osobního parníku Wilhelm Gustloff sovětskou ponorkou koncem 2. světové války zahynulo u Gdaňska 7700 lidí), rozhodně však nejznámější. A svět měl o cíl víc: najít vrak a co nejvíc ho vybrakovat. Trvalo však třiasedmdesát let, konkrétně do 2. září 1985, než se americkému oceánologovi Robertu Ballardovi za vydatné pomoci francouzských kolegů podařilo vrak objevit a pomocí dálkového robota vyfotografovat. Leží na 40. stupni a 19. minutě severní šířky a 40. stupni a 14. minutě západní délky v hloubce 3810 metrů. O rok později Ballard podnikl druhou "návštěvu", tentokrát s výzkumnou ponorkou amerického námořnictva. Za další rok se francouzským specialistům (opět v amerických službách) vybaveným supermoderní ponorkou Nautilus podařilo sestoupit celkem dvaatřicetkrát a strávit u trosek 150 hodin. "Celé kilometry dna byly posety kousky uhlí a částmi vraku. A uprostřed toho všeho ležel velmi zachovalý pár bot," vzpomínal kapitán Nautila. Nakonec se podařilo vylovit přes osm stovek různých předmětů. První byl stříbrný čajník, mezi dalšími například southamptonské noviny, které se ještě daly číst... Po nezbytné konzervaci skončila část předmětů v muzeích, část se pak stala vyhledávanými položkami dražeb (ovšem pouze mimo USA, které z piety uzákonily zákaz dražeb předmětů z Titanicu). Letos v létě vrak Titanicu znovu ožil - mezinárodní expedice financovaná soukromou americkou firmou se tentokrát zaměřila na vnitřek lodi. Hlavně jí asi nedají spát lodní trezory. Kromě spousty (již neplatných) peněz totiž skrývají diamanty za deset miliard korun.