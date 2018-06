Tipy na velikonoční dárky

Pánský oblek se skvěle "snáší" s polokošilemi, které se s oblibou nosí zejména v tmavých barvách. Jako materiál je ideální úplet z lehké vlny. Krátké sportovní kabátky nahrazují v poslední době dříve oblíbené balonové pláště. Jsou totiž mnohem praktičtější a většinou se mohou prát v pračce. Materiál označovaný jako crash se často používá na košilové halenky, které se nosí jako lehký kabátek. Je skvělý tím, že se nemačká. Bílý nemačkavý crash.

Malování kraslic a obdarovávání koledníků vajíčky je sice příjemným lidovým zvykem, ale nemusí se líbit všem. Třeba proto, že vajíčka kvůli cholesterolu lékaři příliš nedoporučují. A tak může přijít ke slovu jiný zvyk - pořídit si něco nového do šatníku, nebo ještě lépe - darovat svým blízkým malou pozornost.Pokud jde o ženy, nemusí svým partnerům nebo synům kupovat jen tradiční pánské doplňky, jako jsou třeba kapesníky či kravaty. Radost udělá určitě i polokošile z jemného úpletu. Tato součást pánské garderoby by letos neměla chybět v žádném šatníku. Lze ji totiž nosit jak ke sportovnímu oblečení, tak do obleku. To ocení zejména muži, kteří nemilují nošení kravat - a těch je opravdu mnoho. Polokošile s límečkem a zapínáním na tři knoflíčky (případně sportovnější verze na zip) si razí v pánské módě vítěznou cestu zejména díky italským návrhářům, kteří vsadili na pohodlný a ležérní styl. Ti dokonce radí těm, jež se nemohou bez košile a kravaty obejít, aby si je vzali přímo pod polokošili. Ta pak vlastně nahrazuje lehký pulover. Obliba tohoto kusu oblečení jde tak daleko, že některé značky nabízejí saka a polokošile se shodným typem knoflíků či zipů, aby bylo zcela zřejmé, že patří k sobě.Do dámského šatníku by zase mohl přijít kabátek, nikoliv plášť. Kabátek košilového střihu může být z transparentního materiálu - a pak se bude nosit třeba přes jednoduché tubové šaty - nebo ryze sportovní, ve stylu city-casual. Ten se pak uplatní ke kalhotám, ale také k dlouhé sukni ke kotníkům. Místo límce se u těchto kabátků objevují - jak jinak - kapuce. Takzvaná gehrock saka (s délkou 90 centimetrů) pak lze nosit snad úplně ke všemu - a navíc sluší s výjimkou malých postav snad každému, a to i těm ženám, které mají problémy s nadváhou.Pokud se muži zdá, že kabátek představuje příliš velký výdaj, může zvolit další z horkých typů letošní sezony - jednoduchou halenku či top z materiálu s efektem označovaným jako crash. Látka vypadá jako výrazně pomačkaná, či dokonce jakoby zdobená vrapováním. Bývá elastická a nemusíte ji žehlit, navíc se vám nikdy nepomačká. Prostě malý zázrak, jaký potřebuje snad každá zaměstnaná žena, jež nemá příliš času na domácí práce.