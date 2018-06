A oheň po tobě se točí"Pak vytáhli tě z věznice.Já slyšela je předtím dlouho řvát. A měls mě slyšet - seděla jsem doma. A smíchem jsem si plíce mohla potrhat, potrhat, potrhat, smíchem jsem si plíce mohla potrhat." Tak začíná Balada Pearl May Leeové od známé americké černé básnířky Gvendolin Brooksové.Nikoli náhodou připomíná stavba básně blues - jeho cítění se objevuje v řadě dalších jiných básnických útvarů. Zkušenost života černošské chudiny a ostrý pohled na rasovou a politickou snášenlivost zaznívá z tvorby autorky, která vyrůstala v Chicagu a zemřela letos začátkem prosince.V pořadu vnášejícím do oslav konce tisíciletí také trochu nostalgie a smutku uslyšíme v režii Jana Lormana recitovat Kláru Jernekovou.Ech, vezu révu z Burgund sem...Kdo má rád víno - ostatně na Silvestra by bez něj bylo smutno - má ideální příležitost poslechnout si krátce před polednem názory vinařského odborníka ze země více než případné, totiž z Francie.Reportáž pořízená během dvou dnů pobytu v severozápadní Francii ve společnosti manželky spisovatele Milana Kundery paní Věry nabízí vše, co může gurmán od podobného vyprávění očekávat. Kraj nedaleko Calais je proslulý hlavně rybami a sýrem - dalšími skvělými specialitami francouzského stolu. O nich, ale také o vínu z kraje burgundského, Beaujolais, Bordeaux, Vallé du Rhone, bude vyprávět víc než zasvěceně pan Vigneron (česky - jak jinak - vinař). Nalijte si tedy svou sklenku a zaposlouchejte se do povídání o tom, kdo a co tvoří kvalitu vína, jeho cenu a jaký význam má jeho konzumace pro různé generace Francouzů.Dvakrát se o Silvestru potkáme s tajemníkem Klubu komiků a klaunů hercem Petrem Nárožným. Půvabné hrátky s motivy funkcionářských problémů a úřadování se tak jako poprvé (ve 14.00) budou odvíjet v duchu jemného humoru. Petr Nárožný si zanaříká na svůj úděl tajemníka a přivítá členy klubu. Ty, jak sám rád přiznává, sice sem tam pochválí, ale ze všech nejdraději zkritizuje.A tak se vpodvečer v palbě jeho kritiky ocitnou vedle sebe takoví herci a muzikanti, které byste už dnes těžko našli pohromadě - Iva Janžurová, Jiřina Bohdalová, Josef Beyvl, Milan Neděla, Jiří Hrzán nebo Ivan Mládek.