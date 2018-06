Hitchcock mě sexuálně obtěžoval, přiznala hvězda Ptáků Hedrenová

Matka Melanie Griffithové začínala jako modelka a režisér ji objevil v reklamě na Today show, když jí bylo 32 let. Po náročných kamerových zkouškách jí Hitchcock nabídl pětiletý kontrakt, který se později ukázal být noční můrou.

„Obdivuji ho za to, co udělal pro film. Bohužel měl také tendenci zamilovat se do svých hereček,“ přiznala.

Její herecký kolega z Ptáků Rod Taylor dostal od režiséra příkazem, že se Hedrenové nesmí ani dotknout. Stejné nařízení si vyslechl i Sean Connery při natáčení snímku Marnie.

V té době režisér brával herečku na obědy do své kanceláře a po skončení natáčecího dne na skleničku šampaňského, ale jeho chování začínalo být herečce nepříjemné.

„Byla jsem ohromena a zděšena z jeho činů. Nakonec mi udělal návrh, s nímž jsem nemohla souhlasit. Říkal věci jako: ‚Chci, abys mi byla kdykoliv k dispozici, kdykoliv budu chtít.‘ Nechci být herečkou, jestli to znamená tohle,“ řekla Hedrenová. Hitchcock ji pak už nikdy neobsadil do svých filmů a také ji kvůli smlouvě odmítal pustit na natáčení jiných snímků.

Tippi Hedrenová ve filmu Marnie (1964)

Nakonec se vrátila na plátna v roce 1967 ve filmu Charlieho Chaplina Hraběnka z Hongkongu, v němž hlavní role hráli Marlon Brando a Sophia Lorenová.

„Hitchcock nám říkal, co chce, aby herci dělali. Ale Chaplin nám předem zahrál každou scénu, hrál všechny role. Brando byl tak naštvaný, že odešel z natáčení a hrozil, že s filmem skončí,“ dodala.

Teppi Hedrenová byla třikrát vdaná. S prvním manželem Peterem Griffithem má dceru Melanii (58), ale manželství vydrželo pouze devět let. Dále byla 16 let vdaná za producenta Noela Marshalla, který se proslavil jako producent filmu Vymítač ďábla. Jejím třetím manželem byl Luis Barrenechea, s nímž se po deseti letech manželství rozvedla v roce 1995.