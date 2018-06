Tipněte si: Který pár se letos vezme?

Který ze známých párů se podle vás vezme ještě letos?

Bude to Lucie Bílá a Václav Bárta, kteří už spolu žijí tři roky, plánují dítě i svatbu? Nebo je předběhne moderátor Leoš Mareš a ožení se s Moniku Poslušnou, která mu před čtyřmi měsíci porodila syna Jakuba?

Možná všechny trumfne a překvapí slavík Karel Gott. Po narození potomka požádá svou Ivanku o ruku a uspořádá svatbu roku. Oba takovou možnost koneckonců připouštějí.

Sňatek plánuje také moderátorka a zpěvačka Gábina Partyšová, která se nedávno zasnoubila s přítelem Josefem Koktou. Po schválení zákona o registrovaném partnerství avízují svatbu na Karlštejně také Janis Sidovský a Pavel Vítek. Mohl by se přidat například také VyVolený Vladko Dobrovodský s přítelem Robertem Votrubou.

Veronika Žilková si s přítelem Martinem Stropnickým pořídili dceru Kordulu. O svatbě ti dva zatím mlčí. Dcerku porodila také přítelkyně zpěváka Dana Bárty, ale na vdavky se zatím, zdá se, nechystá... Podobně je na tom rozvedená Michaela Jílková, která má s partnerem Michalem Voráčkem dcerku Marušku.

Komplikované vztahy mezi manželkami a milenkami by si svatbou s Ivetou Bartošovou mohl uspořádat také moderátor Zdeněk Podhůrský.