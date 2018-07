Nejstarší syn zpěvačky Tiny Turnerové spáchal sebevraždu

Tina Turnerová prodělala v posledních letech dvě mozkové mrtvice, ale dokázala se zotavit. V úterý bohužel přišla o svého nejstaršího syna. Craig, který se živil jako realitní makléř, se zastřelil ve svém domě v Kalifornii.



Craigh se Tině Turnerové narodil, když jí bylo osmnáct let a byl adoptován jejím druhým manželem Ikem Turnerem. Jeho biologický otec Raymond Hill byl členem kapely Kings of Rhytm, kde hrál na saxofon. Jak je vidět na facebookovém profilu Craigha Turnera, se svou matkou se viděl naposledy před měsícem 2. června 2018.

Podle dostupných informací se zpěvačka dlouhodobě nestýkala s žádným ze svých čtyř synů, pouze jim posílala peníze. „Tina mě vychovávala od dvou let. Je jedinou matkou, kterou jsem poznal. Ale nemluvil jsem s ní už pěkně dlouho, asi od roku 2000. A myslím, že ani jeden z mých bratrů s ní nemluvil,“ řekl letos v dubnu v rozhovoru pro týdeník The Mail on Sunday zpěvaččin druhý nejstarší syn Ike Turner.



Toho Turnerová adoptovala i s jeho bratrem Michaelem, když si vzala jejich otce Ika Turnera. Ike měl problémy s drogami a svou manželku psychicky i fyzicky týral celých šestnáct let, kdy byli spolu. Turnerová se poté jedné noci sebrala a utekla s pouhými 36 centy v kapse.



Zpěvačka žije od roku 1994 ve Švýcarsku se manželem, německým hudebním producentem Erwinem Bachem.