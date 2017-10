Penze je krásná. Dlouho spát je tak snadné, říká Tina Turner

„Je to trochu složitější. Nechtěla jsem, aby se to udělalo. Nepotřebuji muzikál, další show,“ prohlásila Tina Turner, která se před lety vzdala amerického občanství, přijala švýcarské a žije u Curyšského jezera.

Ale dodala, že nakonec je nadšená, přestože ji muzikál vyrušil z poklidného života penzistky. „Jsem si jistá, že všichni chcete vědět, co jsem posledních sedm let dělala v důchodu. Penze je nádherná, je tak snadné spát dlouho. Dělat to, co chcete, dvakrát třikrát zařizovat dům. Jednoduché věci, o kterých jste snili, když jste pracovali,“ říká.

Rocková babička, jak Tině přezdívali, odehrála poslední koncert v roce 2009, ale fanoušci ji stále žádají, aby se vrátila na pódia. „Dostávám pohlednice a dopisy. Lidé říkají, že jsem jim dala naději. Hodně to pro ně znamená. Musím to předat dál. Opravdu chci, aby muzikál měl úspěch. Doufám, že bude cestovat po světě a dá lidem to, co potřebují, bude připomínkou mé práce,“ věří.

Tina začínala v 60. letech s manželem Ikem a v roce 1984 se vydala na sólovou dráhu. V muzikálu ji bude hrát Adrienne Warrenová (30). „Je opravdu zajímavé objevit další Tinu. Já ji našla. Musí zpívat. Umí zpívat. Bude tančit. Je krásná. Vyzkoušíme to. Řekla jsem jí, že vypadá jako moje sestra, jen je hezčí,“ prohlásila Tina Turner.

Režie muzikálu Tina se ujala Phyllida Lloydová a premiéra je naplánovaná v divadle Aldwych v londýnském West Endu na duben 2018.