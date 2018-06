Nejstarší hvězdou obálky módního magazínu je sedmdesátnice Tina Turner

Herečka Meryl Streepová předloni žertovala, že je patrně nejstarší hvězdou, které se podařilo dostat na prestižní obálku. Nyní ji však "porazila" o devět let starší zpěvačka Tina Turner. Přestože je téměř o půl století starší než modelky, které na titulce obvykle bývají, vypadá skvěle.

Tina Turner, vlastním jménem Annie Mae Bullocková, začala kariéru v polovině padesátých let, kdy vystupovala ve skupině se svým bývalým manželem Ikem Turnerem.

Po rozpadu kapely v roce 1976 a konci manželství o dva roky později se pokoušela prorazit coby sólová zpěvačka. Podařilo se jí to v 80. letech a mezi největší hity rockové hvězdy patří What's Love Got To Do With It, The Best nebo úvodní píseň k bondovce Golden Eye.

Turner se z veřejného života stáhla v roce 2009, přesto se občas objeví na nějaké společenské akci. V současnosti nahrává druhé album k projektu Beyond, který kombinuje buddhistické zpěvy, křesťanské chorály a duchovní texty, které předčítá zpěvačka.

Tina Turner se nedávno vzdala amerického občanství a požádala o švýcarské (více zde). Ve Švýcarsku totiž už více než dvacet let žije se svým dlouholetým partnerem Erwinem Bachem.