Tina Turner kašle na své syny, tvrdí jeden z nich

„Tina mě vychovávala od dvou let. Je jedinou matkou, kterou jsem poznal. Ale nemluvil jsem s ní už pěkně dlouho, asi od roku 2000. A myslím, že ani jeden z mých bratrů s ní nemluvil,“ řekl zpěvaččin druhý nejstarší syn Ike Turner týdeníku The Mail on Sunday. Tina Turner ho adoptovala i s jeho bratrem Michaelem (58), když si vzala jejich otce Ika Turnera.

Kromě nich má Tina Turner ještě syna Craiga (60), kterého porodila po krátkém románku se saxofonistou, a s manželem pak měli jediného společného syna Ronnieho (57).

„Moje matka si žije vlastní život. Má nového manžela a žije v Evropě. Nechce mít nic společného s minulostí,“ dodává Ike Turner.

Od roku 1994 žije Tina Turner ve Švýcarsku se svým manželem, německým hudebním producentem Erwinem Bachem, kterého si vzala před pěti lety.

Ike Turner říká, že všichni bratři se mají dobře, protože mají peníze ze svěřeneckého fondu. „Mluvím pravidelně s Ronniem, je zdravý, ženatý se zpěvačkou Afidou. Craig pracuje v realitách. Oba žijí v Los Angeles. Michael je v zotavovně a potřebuje zdravotní péči. Byl jsem ho několikrát navštívit. Matka ho nikdy nenavštívila, jen mu posílá peníze,“ říká Ike Turner.

Na West Endu má právě premiéru muzikál Tina, který popisuje zpěvaččin život jako vítězství talentu a síly osobnosti, která dokázala odejít od násilného manžela a stát se světově proslulou sólovou zpěvačkou.

Tina Turner s manželem Ikem Tina Turner ukazuje fotky svých čtyř synů

Tina a Ike se vzali v roce 1962. Ike měl problémy s drogami a manželku psychicky i fyzicky týral celých 16 let, co byli spolu. Tina Turner se jedné noci sebrala a utekla s pouhými 36 centy v kapse.

Ike Turner Junior, kterého vzal otec ve 13 letech ze školy a zaměstnal ve své nahrávací společnosti, ale domácí násilí popírá. Podle něj se jeho adoptivní rodiče neprali o nic víc než jiné temperamentní páry. Obává se, že nový muzikál vylíčí otce jako monstrum, místo aby ho ukázal jako hudebního průkopníka. Dávno prý otci odpustil a to i přesto, že po matčině odchodu sklízel jeho hněv sám. Za to, že chtěl pracovat s matkou na jejím albu, ho zbil do krve.

Ike Turner se synem Ikem Turnerem Juniorem při předávání cen Grammy 2006

V roce 2006 produkoval otcovo album Risin’ With The Blues a teď má kapelu The Love Thang, s níž hrají muziku, která vzešla z manželství Tiny a Ika Turnerových. Chce tím zdůrazňovat to dobré a nešpinit otcovo jméno.