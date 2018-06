Tina Turner se provdala za svého o 16 let mladšího přítele

Třiasedmdesátiletá zpěvačka Tina Turner a 57letý Erwin Bach, který působí v nahrávacím průmyslu, se vzali při diskrétním obřadu na břehu Curyšského jezera v Kusnachtu v severním Švýcarsku.

Podle informací švýcarského tisku pár sňatek oslaví ještě v neděli během buddhistické ceremonie na svém panství v Kusnachtu pořádané pro 120 hostů.

Účastnit se mají slavná jména hudebního světa jako je David Bowie, Eros Ramazzoti či Sade, a také například televizní moderátorka Oprah Winfreyová.

Všichni hosté prý byli požádáni, aby přišli v bílém, napsal švýcarský týdeník Schweiz am Sonntag.

Samotná novomanželka, která letos vyměnila americký pas za švýcarský, bude mít na sobě šaty od italského návrháře Giorgia Armaniho, dodal list, který nezveřejnil zdroj svých informací. Pár už prý rozeslal dopisy sousedům, v nichž se předem omlouvá za případný hluk.

Tina Turner, která se narodila jako Anna Mae Bullocková v Tennessee, za sebou má pět desetiletí dlouhou hudební kariéru s takovými hity jako Simply the Best či We Don't Need Another Hero. Do Švýcarska se s Bachem přestěhovala v roce 1995. Z očí veřejnosti se stáhla po svém posledním turné v letech 2008/2009.

S Bachem žije zpěvačka už 25 let. Před ním byla vdaná za Ikea Turnera, kterého si vzala v roce 1962.

Tina Turner se svým prvním manželem Ikem.

Manželství to bylo bouřlivé a zpěvačka zažívala i domácí násilí. Rozvedli se v roce 1978. Když Ike v roce 2007 zemřel, Tina mu na pohřeb nepřišla. Později prozradila, že během manželství s ním se pokusila spáchat sebevraždu.