Tina Pletánková čeká první dítě

Čeká ho s podnikatelem a instruktorem potápění Zdeňkem Holíkem. Potkali se před rokem a půl, ve chvíli, kdy se mu rozpadlo první manželství, ze kterého má dvě děti.

Na rozvod zatím čeká a podle všeho nebude jednoduchou záležitostí, přesto oba toužili po založení rodiny a nastávající potomek je plánovaným dítětem.

Tina moderuje také Prima jízdu a té se bude věnovat hlavně v letních měsících. Zbytek času stráví na chalupě. Moderátorkou počasí je už osm let.

„Mnohokrát jsem se sama sebe ptala, nebylo mně už dost? Ale když to rozhodnutí odejít je tak těžké a ta práce mě prostě baví. A taky je v tom trocha nostalgie. Díky počasí se mi otevřely dveře k dalším pracovním příležitostem,“ říká.

Tina Pletánková byla nejpopulárnější moderátorkou počasí vyhlášena loni, nejnověji se vítězkou stala Alena Zárybnická. Čím si Rosnička může získat sympatie? Záleží na tom, jestli se její předpověď naplní? „Myslím si, že o počasí to vůbec není. I když je pravda, že právě Alena ho sděluje takovým způsobem, že je pro mně naprosto jasný a srozumitelný, takže právě v jejím případě to může hrát roli, ale jinak jde o celkové sympatie. U Aleny Zárybnické je vidět, že si na nic nehraje, že se nesnaží být někým jiným. Diváci to vycítí a ocení,“ hodnotí Pletánková. - více o Rosničce 2004 zde