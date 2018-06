Tina Pletánková čeká horký srpen

"Kdybych to věděla, tak bych mohla mít batoh plný dukátů. Lidé se mě pořád ptají, tak co léto, jaké bude, kdy máme odejet na Vysočinu a kdy na Kanáry? No, pánbůh ví."

Moderátorka ale přece jen jednu prognózu má. "Bude zřejmě horký srpen. Vždyť ten v posledních letech bývá vždycky horký. Ale jak už jsem se přesvědčila, nakonec přece jen může být všechno ještě úplně jinak."

Ani expertka na počasí se nevyhne rozmarům počasí a jeho extrémy snáší stejně špatně jako většina ostatních smrtelníků. "Jako každý normální člověk zvládám takové rychlé změny špatně. Když je moc vedro, nedělá mi to dobře, když je moc zima, také mě to netěší. Nejraději mám střed - takových dvacet čtyři stupňů, polojasno, bezvětří. To se cítím úplně nejlépe."

Půvabná rosnička v pětatřiceti letech porodila syna Andrého. Věnuje mu zcela svůj volný čas, ale pořád má pocit, že domácnost a výchovu dítěte nezvládá tak, jak by chtěla.

"Opravdu to nezvládám. Kdybych neměla stále v pohotovosti obě babičky, tak vůbec nevím, jak všechno zvládat. Výchova dítěte je pro mne totiž moc důležitá, ale moderování na Primě, to je zase takový bonbónek v mém životě, na kterém jsem už také závislá."