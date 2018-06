Timberlake je svůdnější než Beckham

Timberlake nechal za sebou kromě druhého Beckhama i hollywoodský idol paní a dívek Brada Pitta.



Na čtvrtém místě se umístil zpěvák Duncan James ze skupiny Blue, kterému šlape na paty jeho popový kolega Robbie Williams.



Vydavatel časopisu hezounovi Timberlakovi pochvalně zatleskal, protože "shodit Beckhama z trůnu se nepodaří jen tak někomu."



Nechvalně dopadl zpěvák Michael Jackson, kterému podle názoru hlasujících plastické operace na vzhledu moc nepřidaly - má tu čest být tím nejošklivějším mužem na světě.



Timberlake v posteli,

Beckham v peněžence

Na nové emisi desetilibrových bankovek, která přichází do oběhu ve Velké Británii, vystřídal romanopisce Charlese Dickense portrét přírodovědce Charlese Darwina. Obyvatelé ostrovní říše proti této změně nic nenamítají, jak však naznačují průzkumy, raději by dali přednost jiné významné osobnosti, a to zejména svému slavnému fotbalistovi Davidu Beckhamovi.



Jak vyplývá z šetření londýnského institutu Tailor Nelson Sofres, Beckhama by na bankovce raději vidělo 37 procent respondentů, významnému státníkovi Winstonu Churchillovi projevilo sympatie 29 procent dotazovaných a zesnulé "královně lidských srdcí" princezně Dianě 21 procent. Ještě hůře dopadl dramatik William Shakespeare, jehož by si přálo 13 procent dotázaných.



Na dalších místech se umístili herečka Catherine Zeta-Jonesová s deseti procenty a s osmi procenty hudebník Robbie Williams.



Na otázku, čí obličej by jim naopak na platidlech vadil nejvíce, uvedla většina Britů současného premiéra Tony Blaira. A to právě ve chvíli, kdy se mu podařilo dosáhnout významného osobního úspěchu a stát se nejdéle vládnoucím ministerským předsedou z řad labouristů v historii Spojeného království.



Tony Blair se může utěšovat se jen tím, že stejně neradi jako jeho obličej by Britové na papírových penězích viděli manželskou dvojici Davida a Victorii Beckhamovy. Paradoxně by to za nevhodné považovalo zhruba stejně tolik respondentů, kolik jich hlasovalo pro samotného Davida.

