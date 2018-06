Timberlake: Cameron jsem nezahýbal

14:49 , aktualizováno 14:49

Žalobu mají na krku redaktoři britského listu News Of The World. Podal ji na ně americký zpěvák Justin Timberlake kvůli vymyšlené zprávě o nevěře s modelkou, s níž měl podvést svou přítelkyni, herečku Cameron Diazovou. "Je to lež a pan Timberlake se bude hájit," prohlásili Justinovi advokáti.