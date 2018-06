Tichonov:Sibiřský mamut je jen pytel kůže a kostí

"Dokonce i za předpokladu, že by se podařilo objevit nedotčeného mamuta, šance na izolování kompletní molekuly DNA je nanejvýš nepravděpodobná," řekl Tichonov.

Vědci objevili na Sibiři mamuta

V mrazivé pustině Sibiře vědci objevili ostatky dospělého mamuta staré zhruba 23 tisíc let. O unikátním nálezu informoval ruský zoolog Alexej Tichonov z petrohradského Zoologického ústavu s tím, že však nejde o kompletní exemplář. Tichonov tak uvedl na pravou míru zprávy některých sdělovacích prostředků, že tělo objeveného chobotnatce je kompletní. "To je omyl, není to pravda," sdělil pro agenturu Reuters.

Nizozemské, francouzské a americké paleontology zavedli na místo nálezu místní obyvatelé, kteří objevili kel čnící ze země. Vědci vykopali hlavu, která částečně roztála a začala se rozkládala, proto se vědci v obavě, aby ostatky nezničili, rozhodli s kopáním přestat. Pomocí radarové techniky si mamuta spočívajícího v ledovém hrobě prohlédli a rozhodli se vykopat celý obří blok zmrzlé hlíny, v němž tělo spočívalo. "Podle našeho mínění je tam spousta mamutí srsti, několik kostí a kus kůže," konstatoval Tichonov.

K narušení zmrzlé půdy, která si tvrdostí nezadá s betonem, použili sbíječky. Kolem mamutího těla vyhloubili příkop a pod ním jakýsi tunel. Poté byl dvacetitunový blok zmrzlé půdy s mamutími ostatky, z něhož vyčnívaly dva mohutné kly, zavěšen pod vrtulník a přepraven do ruské Chatangy ležící v hloubce 300 kilometrů uvnitř polárního kruhu. Tam budou vědci vyhynulé zvíře zkoumat v suché, chladné jeskyni, kde je stálá teplota okolo mínus 12 stupňů Celsia.

Experti se chystají použít sadu fénů na vlasy, s jejichž pomocí hodlají ledový blok vrstvu po vrstvě odstraňovat a pečlivě zkoumat každý kousíček rostlinných a zvířecích zbytků, které mohly v hlíně obklopující tělo uvíznout.

Mamut pojmenovaný Žarkov po místním venkovanovi, který jako první v roce 1997 objevil jeho hlavu čnící z ledu, je tři metry vysoký samec, který modernímu zraku ze všeho nejvíce připomíná huňatého slona.