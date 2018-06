Thurmanová byla za strašidlo záměrně

Jak rázně prohlásila v interview pro The Hollywood Reporter, rozevláté šaty z módního salonu Christian Lacroix zvolila proto, že jí bylo jasné, že se kvůli nim stane terčem kritiky. - více zde

"Všechny vypadaly stejně. Úzké róby pošité flitry nebo ze šifónu, těsně obepínající tělo, vnucující představu cvičebního úboru. Člověka to nudilo," prohlásila o svých hereckých kolegyních čtyřiatřicetiletá hrdinka dvoudílného filmu režiséra Quentina Tarantina Kill Bill.

"V takové chvíli jednoho napadne: 'Budu nejhůře oblečená.' Jsem ráda, že jsem to byla já, koho setřeli. Myslím, že si to zasloužím, beru to. Tu a tam potřebuji pořádnou kritiku, protože jinak bych si ani neuvědomovala, že žiji," dodala matka dvou dětí, které má s hercem Ethanem Hawkem.